Лунін розповів, чому продовжує "гріти" лавку запасних у Реалі
Джерело:ютуб-канал "Київський торт"
Андрій Лунін продовжує залишатись у Реалі, попри статус другого номера мадридської команди. Український голкіпер розповів, чому не покинув Мадрид у трансферне міжсезоння.
Лунін: Скористався максимально цими шансами
У минулому сезоні Андрій Лунін п'ять разів виходив у футболці мадридського клубу. На думку 23-річного голкіпера, він сповна показав себе та скористався своїм шансом. Два або три рази був у символічній збірній туру.
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Моя справа – використовувати кожен матч, який мені дають. Минулого сезону я зіграв 5 матчів. Я вважаю, що скористався максимально цими шансами, 2 чи 3 рази потрапив до збірної туру. До себе у мене запитань немає, а решту вирішує тренер,
– розповів голкіпер збірної України.
Лунін зізнався, що вже давно прийняв рішення залишитись у "Королівському клубі".
"Якщо коротко, то вже два роки тут відпрацював, грав і офіційні матчі, і в передсезонці. Я не хочу, щоб два роки пропали, а там побачимо. Ніхто не знає, що буде за рік чи два. Я хочу досягти своєї мети", – додав футболіст "вершкових".
Раніше було багато чуток про оренди чи трансфер Луніна. ЗМІ сватали Андрія у цілий ряд іспанських клубів та англійський Вест Хем.
Скромна кар'єра Луніна у Реалі
- Влітку 2018-го Андрій Лунін змінив луганську Зорю на мадридський Реал. Цей трансфер сколихнув не тільки Україну, а й Європу.
- Однак виграти конкуренцію у Тібо Куртуа досі не вдалось. За іспанський період кар'єри пограв в оренді у Леганесі, Реал Вальядоліді та Ов'єдо.
- У Луніна є ще два роки контракту. Його угода з "вершковими" розрахована до кінця червня 2024 року.
- Він неодноразово витягував пенальті та став лише третім українцем, який виграв Лігу чемпіонів.