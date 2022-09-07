Шева може повернутись у Лондон
Серед кандидатів на заміну німецькому наставнику є Грем Поттер, який наразі очолює англійський Брайтон. Однак не лише Поттером єдиним.
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Також у списку претендентів є чимало зіркових тренерських імен, серед яких є прізвище колишнього наставника збірної України Андрія Шевченка. Екснападник може знову опинитись у Челсі, але цього разу на тренерському містку "аристократів".
Хто ще у списку кандидатів
- Маурісіо Почеттіно
- Зінедін Зідан
- Джон Террі
- Марсело Б'єлса
- Йоахім Льов
Начебто представники лондонського клубу вже контактували з українським фахівцем.
Кар'єра Шевченка у Челсі
- Влітку 2006-го лондонський клуб підписав у Мілана Андрія Шевченка.
- Через два роки "россонері" захотіли повернути українця, але тепер вже лише на правах оренди до кінця червня 2009-го.
- Через місяць форвард повернувся у київське Динамо, де виступав до кінця липня 2012 року, після чого повісив бутси на цвях.
- В АПЛ провів 48 матчів, у яких забив 9 голів та зробив 7 асистів.