Шева може повернутись у Лондон

Серед кандидатів на заміну німецькому наставнику є Грем Поттер, який наразі очолює англійський Брайтон. Однак не лише Поттером єдиним.

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Також у списку претендентів є чимало зіркових тренерських імен, серед яких є прізвище колишнього наставника збірної України Андрія Шевченка. Екснападник може знову опинитись у Челсі, але цього разу на тренерському містку "аристократів".

Хто ще у списку кандидатів

  • Маурісіо Почеттіно
  • Зінедін Зідан
  • Джон Террі
  • Марсело Б'єлса
  • Йоахім Льов

Начебто представники лондонського клубу вже контактували з українським фахівцем.

Кар'єра Шевченка у Челсі

  • Влітку 2006-го лондонський клуб підписав у Мілана Андрія Шевченка.
  • Через два роки "россонері" захотіли повернути українця, але тепер вже лише на правах оренди до кінця червня 2009-го.
  • Через місяць форвард повернувся у київське Динамо, де виступав до кінця липня 2012 року, після чого повісив бутси на цвях.
  • В АПЛ провів 48 матчів, у яких забив 9 голів та зробив 7 асистів.