Андрій Лунін провів фінал Ліги чемпіонів на лаві запасних. Однак попри це, він потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів від SofaScore.

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Андрій Лунін у важливому рейтингу

SofaScore вже традиційно опублікували на своєму сайті команду тижня. На цей раз українець потрапив у символічну збірну сезону Ліги чемпіонів-2023/2024.

Андрій Лунін отримав оцінку 7,58.

Довідка. Андрій Лунін захищав ворота Реала в усіх матчах Ліги чемпіонів, окрім фіналу. Лунін провів 8 поєдинків, зокрема всі у плей-оф, в яких пропустив 10 м'ячів та двічі залишав свої ворота "сухими".

Відзначимо, що Реал переміг Боруссію Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів-2024. Для Андрія Луніна це другий титул переможця ЛЧ у кар'єрі.