Андрій Лунін провів фінал Ліги чемпіонів на лаві запасних. Однак попри це, він потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів від SofaScore.
Читайте також Тріумф у Лізі чемпіонів: скільки заробив клуб Луніна за єврокубковий титул
Андрій Лунін у важливому рейтингу
SofaScore вже традиційно опублікували на своєму сайті команду тижня. На цей раз українець потрапив у символічну збірну сезону Ліги чемпіонів-2023/2024.
Андрій Лунін отримав оцінку 7,58.
Відзначимо, що Реал переміг Боруссію Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів-2024. Для Андрія Луніна це другий титул переможця ЛЧ у кар'єрі.