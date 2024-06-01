Потрапив у теплі обійми: Лунін приїхав на фінал Ліги чемпіонів

Український голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін приєднався до своєї команди. У Лондоні "королівський клуб" проведе фінальний поєдинок Ліги чемпіонів.

У суботу, 1 червня, відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2023/24. У вирішальному поєдинку зіграють мадридський Реал та дортмундська Боруссія.

До теми Фінал Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Боруссія Д – Реал

Лунін приєднався до команди

Почесний єврокубковий трофей розіграють в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Гра розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Тим часом до "королівського клубу" приєднався український голкіпер Андрій Лунін. Його тепло привітали партнери по команді, головний тренер Реала Карло Анчелотті та президент "вершкових" Флорентіно Перес.

Відео зустрічі Луніна з командою

На жаль, Лунін не зіграє у поєдинку. Через грип він пропустив підготовку до відповідального матчу. Проте українець потрапить до числа запасних гравців.

Луніна тепло привітали в команді / фото Madrid Xtra

Внесок Луніна у досягнення Реалу в ЛЧ