Лунін порівняв тренерські якості Зідана і Шевченка

22-річний воротар Реала і збірної України Андрій Лунін розповів, у чому схожі його нинішні тренери – Зінедін Зідан у клубі і Андрій Шевченко в збірній.
Лунін зазначив, що це два різних тренери, з різною специфікою тренувального процесу.
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Вони схожі в тому, що це молоді сучасні тренери. Підхід до тренувань та ігор у них в чомусь схожий. Але різниця в тому, що в Мадриді у нас не так багато теоретичних занять. Але вони є. Напевно, це пов'язано з тим, що в Реалі більше часу на підготовку до ігор. Дуже важко порівнювати. Два різних тренери. Один в збірній, інший в клубі. Різна специфіка роботи у них,
– зазначив Лунін.
Лунін у Реалі: регрес у кар'єрі голкіпера
- Луганська Зоря у 2018 році несподівано оформила трансфер воротаря збірної України у зірковий Реал. Але за цей час Лунін провів у рамці воріт "Королівського клубу" лише один офіційний матч. Однак і він виявився невдалим. В 1/16 фіналу Кубка Іспанії Реал програв скромному Алькояно (2:1). Українець невпевнено зіграв у воротах та більше не виходив на футбольне поле.
- Українець за проведений час у структурі мадридського клубу неодноразово катався по орендах. Останнім таким клубом 21-річного Луніна став Ов'єдо, ця оренда стала однією з найкращих для Андрія. Завдяки вдалій грі він заслужив повернення у Реал. Зідан високо оцінював роботу голкіпера на тренуваннях, але завжди надавав перевагу бельгійцю Тібо Куртуа.
- Лунін вже сам заявив, що не проти покинути іспанський гранд заради ігрової практики. Хетафе та Бетіс хотіли орендувати голкіпера, але усі зацікавленості були лише на рівні слів.