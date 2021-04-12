Лунін порівняв тренерські якості Зідана і Шевченка

22-річний воротар Реала і збірної України Андрій Лунін розповів, у чому схожі його нинішні тренери – Зінедін Зідан у клубі і Андрій Шевченко в збірній.

Лунін зазначив, що це два різних тренери, з різною специфікою тренувального процесу.

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Вони схожі в тому, що це молоді сучасні тренери. Підхід до тренувань та ігор у них в чомусь схожий. Але різниця в тому, що в Мадриді у нас не так багато теоретичних занять. Але вони є. Напевно, це пов'язано з тим, що в Реалі більше часу на підготовку до ігор. Дуже важко порівнювати. Два різних тренери. Один в збірній, інший в клубі. Різна специфіка роботи у них,

– зазначив Лунін.

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