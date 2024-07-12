Вже тривалий час ходять чутки, що Андрій Лунін не хоче залишатися в Реалі і планує шукати собі інший клуб на новий сезон. Причиною є те, що голкіпер не хоче сидіти в тіні свого головного суперника і основного кіпера, Тібо Куртуа.

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Чи планує Лунін лишатися в Мадриді

Український голкіпер повідомив, що хоче залишитися у "королівському" клубі.

Скоро дізнаємося, чи залишусь я в Реалі. Я хочу залишитися, в мене з ними все пройшло добре. І тепер моя доля в руках клубу. Це все, що я можу сказати про своє майбутнє. Якби я не хотів бути тут, то взяв би всі свої канікули, але я повертаюся в понеділок, 15 липня і продовжу тренуватися, тому що я в найкращій команді у світі,

– розповів Лунін.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін зіграв за Реал 31 матч в усіх турнірах.

Відзначимо, що раніше була інформація, що Андрія Луніна в Реалі може замінити голкіпер збірної Португалії Діогу Кошта.