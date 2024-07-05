33-річний півзахисник чинного чемпіона АПЛ вже у нинішнє трансферне вікно погодився змінити Англію на Саудівську Аравію. Про це повідомив відомий журналіст Руді Галетті,

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Може стати одноклубником Бензема

За його інформацією, Кевін де Брюйне дав усну згоду на трансфер в Аль-Іттіхад. За цю команду вже грають Карім Бензема, Н'Голо Канте та Фабіньйо.

Тепер саудівському клубу потрібно домовитись про трансфер із Манчестер Сіті. Повідомляється, що "містяни" не будуть проти та готові відпустити свою легенду.

Довідка. В сезоні-2023/2024 Кевін де Брюйне провів за МанСіті 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів та віддав 18 асистів.

Нагадаємо, що бельгієць виступає за "містян" з 2015 року. За цей час він здобув із клубом 18 трофеїв, зокрема, 6 чемпіонств АПЛ та тріумф у Лізі чемпіонів.