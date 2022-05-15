Лунін не проти покинути Реал заради оренди

Андрій Лунін не отримує достатньо ігрової практики у Реалі. Тому український воротар розглядає варіант чергової оренди в інший клуб.

Четверта оренда за чотири роки у Мадриді

Сезон-2022/2023 український воротар може розпочати у новій команді. Мадридський клуб не проти відпустити Луніна в оренду.

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Андрій теж не проти піти кудись за ігровою практикою. Однак пропозиція іншого клубу повинна бути вигідною, як для українця, так і для "вершкових".

Одним із головних претендентів на Луніна є Еспаньйол. Голкіпер має шанс перейти в іншу команду, не покидаючи іспанську Ла Лігу. У нинішньому сезоні Еспаньйол після 36 турів посідає лише 13-те місце, маючи у своєму активі 41 очко.

Попереду в Еспаньйол залишилась одна гра. 22 травня клуб зіграє на виїзді проти Гранади.

У сезоні-2021/2022 Лунін вже оформив із Реалом дострокове чемпіонство у Ла Лізі. Здобутий трофей воротар відсвяткував із родиною та прапорами України.

Нагадаємо, що Лунін вийде у рамці воріт "Королівського клубу" у виїзному матчі проти Кадіса, який відбудеться 15 травня о 20:30. Про це повідомив головний наставник Реала Карло Анчелотті.

Скромна кар'єра Луніна у Реалі