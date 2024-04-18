Для Луніна не знайшлося місця в збірній ЛЧ: УЄФА вдруге проігнорував героя матчу з МанСіті
Джерело:УЄФА
Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін провів неймовірний матч проти Манчестер Сіті. Завдяки надійній грі воротаря "королівський клуб" вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.
Мадридський Реал зумів вибити з розіграшу Ліги чемпіонів чинного володаря трофея Манчестер Сіті. Цей успіх був би неможливим, якби не феноменальна гра українця Андрія Луніна.
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Дивний вибір УЄФА
Голкіпер "вершкових" неодноразово рятував свою команду від неминучих голів. А у серії післяматчевих пенальті відбив два удари гравців МанСіті, що дозволило вийти до півфіналу ЛЧ.
Проте такий яскравий перформанс не оцінили в УЄФА. Спочатку експерти організації визнали "гравцем матчу" Федеріко Вальверде, а не українського голкіпера.
Крім того, для Луніна не знайшлося місця у символічній збірній чвертьфінальних матчів ЛЧ. За версією УЄФА, місце у воротах заслужив ветеран Баварії Мануель Ноєр, а не українець. Ба більше, жоден гравець "королівського клубу" не потрапив до збірної тижня.
Збірна тижня Ліги чемпіонів / фото УЄФА
Реал продовжує боротьбу за трофей
- Нагадаємо, що до півфіналу Ліги чемпіонів вийшли Реал, Баварія, Боруссія Дортмунд та ПСЖ.
- Команда Андрія Луніна у 1/2 фіналу зіграє проти Баварії, яка вибила з турніру лондонський Арсенал.
- Перший матч Реал та Баварія зіграють 30 квітня, а другий – 8 травня.
- Андрій Лунін вже вигравав Лігу чемпіонів у сезоні 2021/22, але тоді українець мав статус запасного голкіпера.