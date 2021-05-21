Лунін може перейти у Гранаду: Реал не має бажання відпускати українського голкіпера

Український воротар Реала Андрій Лунін зацікавив Гранаду. Керівництво Реалу може не дати добро на трансфер футболіста.

Новий варіант для Луніна

Андрій Лунін потрапив у трансферний шорт-лист Гранади. В іспанському клубу шукають заміну Руї Сілві.

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Сілва не буде продовжувати контракт та покине команду. Його наступним клубом швидше за все стане Бетіс, який також запрошував Луніна та навіть гарантував йому місце у стартовому складі.

Про зацікавленість зі сторони Гранади повідомлялось і раніше. Але все залишилось на рівні чуток. Реал боїться прощатись із українським голкіпером, який має статус другого воротаря. Лунін може стати у рамку воріт мадридців, якщо основний страж воріт Тібо Куртуа отримає травму.

У цьому сезоні Лунін не провів у футболці Реала жодної хвилини у Ла Лізі. У його активі лише один поєдинок у Кубку Іспанії, але дебют Андрія в офіційній зустрічі не вдався.

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