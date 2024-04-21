Шедевральна гармата: колишній форвард Карпат забив гол з 30-ти метрів

Іспанський форвард Лукас Перес запам'ятався українським вболівальникам яскравою грою за львівські Карпати. Вміння забивати красиві голи бомбардир не втратив навіть у 35 років.

У нинішньому сезоні Лукас Перес захищає кольори Депортіво, який грає в третьому за силою дивізіоні Іспанії. У рамках 33-го туру його команда зустрічалася з Культураль Леонесом, пише 24 Канал.

Читайте також Довбик знову забив за Жирону: каталонці ще на крок наблизились до Ліги чемпіонів – відео

Ефектний гол Лукаса Переса

На 20-й хвилині футболісти Депортіво відкрили рахунок у матчі. І зробив це ексфорвард Карпат Лукас Перес. Досвідчений нападник отримав м'яч за метрів 30 до воріт та потужно пробив. Голкіпер зреагував на удар, але не зміг врятувати свою команду.

Відео голу Лукаса Переса

Наприкінці зустрічі Депортіво подвоїв перевагу та впевнено переміг суперника з рахунком 2:0. Цей результат дозволив команді Лукаса збільшити перевагу над Барселоною В, яка йде другою. До кінця чемпіонату залишилося п'ять турів. Перше місце дозволить Депортіво напряму потрапити в Сегунду.

Яскрава кар'єра Лукаса Переса