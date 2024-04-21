В нынешнем сезоне Лукас Перес защищает цвета Депортиво, который играет в третьем по силе дивизионе Испании. В рамках 33-го тура его команда встречалась с Культураль Леонесом, пишет 24 Канал.
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Эффектный гол Лукаса Переса
На 20-й минуте футболисты Депортиво открыли счет в матче. И сделал это экс-форвард Карпат Лукас Перес. Опытный нападающий получил мяч в метрах 30 до ворот и мощно пробил. Голкипер среагировал на удар, но не смог спасти свою команду.
Видео гола Лукаса Переса
В конце встречи Депортиво удвоил преимущество и уверенно победил соперника со счетом 2:0. Этот результат позволил команде Лукаса увеличить преимущество над Барселоной В, которая идет второй. До конца чемпионата осталось пять туров. Первое место позволит Депортиво напрямую попасть в Сегунду.
Яркая карьера Лукаса Переса
- Лукас Перес родился 10 сентября 1988 года в Ла-Корунье. Прошел школу Депортиво.
- Первый профессиональный контракт заключил с мадридским Атлетико, но играл за третью команду "матрасников". Впоследствии защищал цвета Райо Вальекано.
- В 2011 году подписал контракт с львовскими Карпатами. За "львов" сыграл 60 матчей, в которых забил 15 голов.
- В 2013 году на правах аренды форвард попал в киевское Динамо. Однако тогдашний главный тренер киевлян Олег Блохин не видел в нем игрока основы.
- Летом 2013 года за 800 тысяч евро контракт Переса выкупил греческий ПАОК.
- Во время игровой карьеры Лукас Перес выступал за лондонский Арсенал, Вест Хэм, Алавес, Кадис.
- Зимой 2023 года вернулся в родной Депортиво. В сезоне 2023/24 сыграл 29 матчей, забил 11 голов и отдал 16 ассистов.