В нынешнем сезоне Лукас Перес защищает цвета Депортиво, который играет в третьем по силе дивизионе Испании. В рамках 33-го тура его команда встречалась с Культураль Леонесом, пишет 24 Канал.

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Эффектный гол Лукаса Переса

На 20-й минуте футболисты Депортиво открыли счет в матче. И сделал это экс-форвард Карпат Лукас Перес. Опытный нападающий получил мяч в метрах 30 до ворот и мощно пробил. Голкипер среагировал на удар, но не смог спасти свою команду.

Видео гола Лукаса Переса

В конце встречи Депортиво удвоил преимущество и уверенно победил соперника со счетом 2:0. Этот результат позволил команде Лукаса увеличить преимущество над Барселоной В, которая идет второй. До конца чемпионата осталось пять туров. Первое место позволит Депортиво напрямую попасть в Сегунду.

Яркая карьера Лукаса Переса