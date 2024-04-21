У нинішньому сезоні Лукас Перес захищає кольори Депортіво, який грає в третьому за силою дивізіоні Іспанії. У рамках 33-го туру його команда зустрічалася з Культураль Леонесом, пише 24 Канал.
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Ефектний гол Лукаса Переса
На 20-й хвилині футболісти Депортіво відкрили рахунок у матчі. І зробив це ексфорвард Карпат Лукас Перес. Досвідчений нападник отримав м'яч за метрів 30 до воріт та потужно пробив. Голкіпер зреагував на удар, але не зміг врятувати свою команду.
Відео голу Лукаса Переса
Наприкінці зустрічі Депортіво подвоїв перевагу та впевнено переміг суперника з рахунком 2:0. Цей результат дозволив команді Лукаса збільшити перевагу над Барселоною В, яка йде другою. До кінця чемпіонату залишилося п'ять турів. Перше місце дозволить Депортіво напряму потрапити в Сегунду.
Яскрава кар'єра Лукаса Переса
- Лукас Перес народився 10 вересня 1988 року в Ла-Коруньї. Пройшов школу Депортіво.
- Перший професійний контракт уклав з мадридським Атлетіко, але грав за третю команду "матрацників". Згодом захищав кольори Райо Вальєкано.
- У 2011 році підписав контракт з львівськими Карпатами. За "левів" зіграв 60 матчів, у яких забив 15 голів.
- У 2013 році на правах оренди форвард потрапив до київського Динамо. Проте тодішній головний тренер киян Олег Блохін не бачив в ньому гравця основи.
- Влітку 2013 року за 800 тисяч євро контракт Переса викупив грецький ПАОК.
- Під час ігрової кар'єри Лукас Перес виступав за лондонський Арсенал, Вест Хем, Алавес, Кадіс.
- Взимку 2023 року повернувся в рідний Депортіво. В сезоні 2023/24 зіграв 29 матчів, забив 11 голів та віддав 16 асистів.