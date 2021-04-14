Хотів повернутися до роботи: Луческу закрив рот фанатам Динамо та розповів про майбутнє у клубі

Головний наставник Динамо Мірча Луческу ще не знає, як складеться його майбутня кар'єра у столичному клубі. Зараз фахівець сконцентрований на найближчому матчі проти Шахтаря.
Майбутнє Луческу під питанням
75-річний головний тренер Динамо Мірча Луческу поспілкувався з італійською пресою. Тренер відповів на запитання, але про своє майбутнє у київському клубі не дав чіткої відповіді.
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Попереду у киян важливий поєдинок проти Шахтаря, тому румунський спеціаліст повністю сконцентрований на майбутній грі. Це українське дербі, у якому Динамо потрібна лише перемога.Центральний матч 22 туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться 17 квітня о 19:30.
Розповів Луческу і про те, як вживається з вболівальниками клубу, які й досі проти його призначення на тренерський місток киян.
У Динамо залишилися вболівальники, які ведуть боротьбу проти мене. Але нехай буде так, вони привертають увагу до футболу, адже є група уболівальників, яким не так цікава команда. Попри це ми йдемо першими у турнірній таблиці,
– заявив наставник.
Луческу не відкрив карти щодо свого майбутнього у клубі зі столиці України. Він зізнався, що все покаже час, потрібно лише набратись терпіння та почекати завершення сезону. Контракт Луческу з Динамо розрахований до кінця червня 2022 року.
- Зараз Динамо лідирує в УПЛ, у їх активі 52 очка. "Гірники" поступаються першому місцю 7 пунктами. Тому майбутня зустріч буде не за три очки, а за шість. Якщо киянам вдасться перемогти, то команда Луческу збільшить перевагу та однією рукою надягне золоті нагороди сезону собі на шию.