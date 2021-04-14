Будущее Луческу под вопросом
75-летний главный тренер Динамо Мирча Луческу пообщался с итальянской прессой. Тренер ответил на вопросы, но о своем будущем в киевском клубе не дал четкого ответа.
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Впереди у киевлян важный поединок против Шахтера, поэтому румынский специалист полностью сконцентрирован на предстоящей игре. Это украинское дерби, в котором Динамо нужна только победа.
Рассказал Луческу и о том, как поступает с болельщиками клуба, которые до сих пор против его назначения на тренерский мостик киевлян.
В Динамо остались болельщики, которые ведут борьбу против меня. Но пусть будет так, они привлекают внимание к футболу, ведь есть группа болельщиков, которым не так интересна команда. Несмотря на это мы идем первыми в турнирной таблице,
– заявил наставник.
Луческу не открыл карты относительно своего будущего в клубе из столицы Украины. Он признался, что все покажет время, нужно только набраться терпения и подождать завершения сезона. Контракт Луческу с Динамо рассчитан до конца июня 2022 года.
- Сейчас Динамо лидирует в УПЛ, в их активе 52 очка. "Горняки" уступают первому месту 7 пунктами. Поэтому предстоящая встреча будет не за три очка, а за шесть. Если киевлянам удастся победить, то команда Луческу увеличит преимущество и одной рукой наденет золотые награды сезона себе на шею.