Майбутнє Луческу під питанням

75-річний головний тренер Динамо Мірча Луческу поспілкувався з італійською пресою. Тренер відповів на запитання, але про своє майбутнє у київському клубі не дав чіткої відповіді.

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Попереду у киян важливий поєдинок проти Шахтаря, тому румунський спеціаліст повністю сконцентрований на майбутній грі. Це українське дербі, у якому Динамо потрібна лише перемога.

Центральний матч 22 туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться 17 квітня о 19:30.

Розповів Луческу і про те, як вживається з вболівальниками клубу, які й досі проти його призначення на тренерський місток киян.

У Динамо залишилися вболівальники, які ведуть боротьбу проти мене. Але нехай буде так, вони привертають увагу до футболу, адже є група уболівальників, яким не так цікава команда. Попри це ми йдемо першими у турнірній таблиці,

– заявив наставник.

Луческу не відкрив карти щодо свого майбутнього у клубі зі столиці України. Він зізнався, що все покаже час, потрібно лише набратись терпіння та почекати завершення сезону. Контракт Луческу з Динамо розрахований до кінця червня 2022 року.