Луческу заборонив футболістам Динамо після матчу дякувати фанатів
21 вересня 2021 , 09:47Читать новость на русском
Джерело:Циганик LIVE
У матчі 8-го туру УПЛ Динамо – Олександрія між уболівальниками і ультрас Динамо на НСК "Олімпійський" спалахнув конфлікт через використання фаєрів другими, який потім переріс в бійку.
Як повідомляє журналіст Ігор Циганик, через це Мірча Луческу після гри не дав гравцям подякувати фанатів.
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Циганик опублікував відео, як після інциденту на трибунах керманич київської команди заборонив підопічним подякувати фанатів, прокричавши їм: "Вони – не вболівальники".
Що відомо про бійку у матчі Динамо – Олександрія
- Під час матчу між київським Динамо та Олександрією в суботу, 18 вересня, на НСК "Олімпійський" сталася бійка між вболівальниками на трибунах. Деякі учасники бійки отримали травми. За розслідування справи взялася поліція.
- За попередніми даними, бійка виникла через те, що "один із глядачів зробив зауваження іншим щодо припинення використання фаєрів. У відповідь на зауваження молодики перелізли через паркан до іншого сектору та влаштували бійку".
- Наразі поліція займається "встановленням та притягненням усіх причетних до відповідальності". При цьому в Динамо після бійки на стадіоні заявили, що "після втручання поліції це правопорушення було припинено. Окремі особи ідентифіковані та затримані для складання процесуальних документів".
- Якщо вину нападників доведуть, їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.