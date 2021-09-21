Как сообщает журналист Игорь Цыганик, поэтому Мирча Луческу после игры не дал игрокам поблагодарить фанатов.
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Цыганик опубликовал видео, как после инцидента на трибунах руководитель киевской команды запретил подопечным поблагодарить фанатов, прокричав им: "Они – не болельщики".
Что известно о драке в матче Динамо – Александрия
- Во время матча между киевским Динамо и Александрией в субботу, 18 сентября, на НСК "Олимпийский" произошла драка между болельщиками на трибунах. Некоторые участники драки получили травмы. За расследование дела взялась полиция.
- По предварительным данным, драка возникла из-за того, что "один из зрителей сделал замечание другим касательно прекращения использования файеров. В ответ на замечание молодчики перелезли через забор в другой сектор и устроили драку".
- В настоящее время полиция занимается "установлением и привлечением всех причастных к ответственности". При этом в Динамо после драки на стадионе заявили, что "после вмешательства полиции это правонарушение было прекращено. Отдельные лица идентифицированы и задержаны для составления процессуальных документов".
- Если вину нападавших докажут, им грозит до четырех лет лишения свободы.