Как сообщает журналист Игорь Цыганик, поэтому Мирча Луческу после игры не дал игрокам поблагодарить фанатов.

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Цыганик опубликовал видео, как после инцидента на трибунах руководитель киевской команды запретил подопечным поблагодарить фанатов, прокричав им: "Они – не болельщики".

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