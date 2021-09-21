Як повідомляє журналіст Ігор Циганик, через це Мірча Луческу після гри не дав гравцям подякувати фанатів.

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Циганик опублікував відео, як після інциденту на трибунах керманич київської команди заборонив підопічним подякувати фанатів, прокричавши їм: "Вони – не вболівальники".

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