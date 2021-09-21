Всьому виною подія під час поєдинку восьмого туру між киянами і Олександрією (1:0). В результаті бійки постраждали вболівальники з дітьми. Поліція порушила справу у зв'язку з даною ситуацією.

Як це було Ультрас Динамо побили глядачів із дітьми: деталі звірячого вчинку фанатів

З огляду на це, КДК УАФ може застосувати санкції щодо господарів матчу. Наступний домашній матч Динамо може пройти без глядачів. Його "біло-сині" повинні провести як раз проти Шахтаря.

Що відомо про бійку у матчі Динамо – Олександрія