АЗ, який є суперником київського "Динамо" у Лізі чемпіонів, переніс матч чемпіонату Нідерландів. Команда хоче краще підготуватись до матчу з киянами.

12 вересня АЗ мав грати матч проти "Утрехта" у стартовому турі нового чемпіонату Нідерландів. Клубу вдалось добитись перенесення поєдинку, про це повідомила пресслужба клубу.

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Цікавий хід від АЗ

Представники АЗ звернулися з проханням до керівництва ліги перенести матч на іншу дату, щоб отримати більше часу для підготовки до матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Динамо".

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️ FC Utrecht - AZ wordt verplaatst.



Eenhoorn: "Men ziet in dat uitstel van deze wedstrijd niet alleen het belang van AZ, maar het belang van het volledige Nederlandse voetbal dient.”



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За словами АЗ, таке рішення є позитивним не лише для клубу, а й нідерландського футболу загалом.

Додамо, що матч "Динамо" – АЗ відбудеться у вівторок, 15 вересня, на НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 20:00.