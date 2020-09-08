АЗ переніс матч чемпіонату Нідерландів через поєдинок з "Динамо" у Лізі чемпіонів
АЗ, який є суперником київського "Динамо" у Лізі чемпіонів, переніс матч чемпіонату Нідерландів. Команда хоче краще підготуватись до матчу з киянами.
12 вересня АЗ мав грати матч проти "Утрехта" у стартовому турі нового чемпіонату Нідерландів. Клубу вдалось добитись перенесення поєдинку, про це повідомила пресслужба клубу.
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Цікавий хід від АЗ
Представники АЗ звернулися з проханням до керівництва ліги перенести матч на іншу дату, щоб отримати більше часу для підготовки до матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Динамо".
За словами АЗ, таке рішення є позитивним не лише для клубу, а й нідерландського футболу загалом.
Додамо, що матч "Динамо" – АЗ відбудеться у вівторок, 15 вересня, на НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 20:00.
- "Динамо" і АЗ зустрінуться втретє у своїй історії. Попередня зустріч команд відбулася на груповому етапі Ліги Європи сезону 2010/11.
- Тоді матч у Нідерландах завершився перемогою киян з рахунком 2:1. Гра у Києві також була на користь "Динамо" – 2:0.
- Головний наставник АЗ Арне Слот акцентував увагу на тому, що в "Динамо" багато гравців збірної України. За його словами, українська збірна в останні роки досягла успіху у відбірковому раунді.