"Сцуркіси – ганьба "Динамо": ультрас киян вивісили банер на матчі Ліги чемпіонів – фото
Ультрас "Динамо" провели акцію проти власників київського клубу братів Суркісів і головного тренера команди Мірчі Луческу.
Вболівальники на матчі "Динамо" – "Ювентус" вивісили банери з написами "Сцуркіси – ганьба "Динамо" і "Луческу, go away". Про це пише Tribuna.com.
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Банер на матчі "Динамо" – "Ювентус" / Фото: Tribuna.com
Конфлікт ультрас та Луческу: головне
- Ультрас "Динамо" протестують проти приходу Мірчі Луческу на тренерський місток команди. Фанатів обурило, що "Динамо" очолив тренер, який 12 років працював у "Шахтарі" – принциповому супернику киян.
- Після призначення Луческу WBC Ультрас Динамо обіцяли протести. 28 липня ультрас зібралися біля клубного стадіону, де перебував Луческу. Фанати скандували: "Суркіси – ганьба "Динамо".
- Фанати навіть зав'язали очі пам'ятнику Валерію Лобановському біля стадіону "Динамо" в центрі Києва.
- Унаслідок тиску фанатів Луческу подав у відставку, проте президент "Динамо" Ігор Суркіс не прийняв її.
- Під керівництвом Луческу "Динамо" не програло жодного матчу.
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