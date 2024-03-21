"Нагадує Едіна Джеко": Луческу відреагував на інтерес Ювентуса до форварда збірної України

Нападник донецького Шахтаря Данило Сікан потрапив на радари скаутів туринського Ювентуса. Можливості молодого українця добре відомі румунському тренеру Мірчі Луческу.

Італійські журналісти попросили Мірчу Луческу висловитися про Данила Сікана. Форвард "гірників" продемонстрував високу результативність на рівні Ліги чемпіонів.

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Луческу: Сікану потрібно постійно грати

78-річний тренер назвав сильні якості Сікана, порівнявши його з таранним форвардом збірної Боснії та Герцеговини Едіном Джеко. На думку Містера, Данило може стати гравцем Ювентуса, але за однієї умови.

"Сікан – футболіст із безперечним потенціалом, і він уже прокладає собі дорогу як у Шахтарі, так і у збірній України. Моя думка: він є класичним центральним нападником. Сікан орієнтований на завершення, але водночас він рухається і вміє знайти порозуміння з партнерами.

Я бачу його на позиції центрального форварда у схемі 4-3-3. Йому потрібно постійно грати, щоб бути готовим до такого топ-клубу як Ювентус. Кого він мені нагадує? Едіна Джеко", – розповів Луческу.

Зазначимо, що Данило Сікан не потрапив до заявки збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини. На цьому поєдинку скаути Ювентуса сподівалися переглянути можливості Сікана.