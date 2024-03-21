Італійські журналісти попросили Мірчу Луческу висловитися про Данила Сікана. Форвард "гірників" продемонстрував високу результативність на рівні Ліги чемпіонів.

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Луческу: Сікану потрібно постійно грати

78-річний тренер назвав сильні якості Сікана, порівнявши його з таранним форвардом збірної Боснії і Герцеговини Едіном Джеко. На думку Містера, Данило може стати гравцем Ювентуса, але за однієї умови.

"Сікан – футболіст із безперечним потенціалом, і він уже прокладає собі дорогу як у Шахтарі, так і у збірній України. Моя думка: він є класичним центральним нападником. Сікан орієнтований на завершення, але водночас він рухається і вміє знайти порозуміння з партнерами.

Я бачу його на позиції центрального форварда у схемі 4-3-3. Йому потрібно постійно грати, щоб бути готовим до такого топ-клубу як Ювентус. Кого він мені нагадує? Едіна Джеко", – розповів Луческу.

Зазначимо, що Данило Сікан не потрапив до заявки збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини. На цьому поєдинку скаути Ювентуса сподівалися переглянути можливості Сікана.

Довідка. В поточному сезоні Данило Сікан забив за Шахтар 8 голів у 29 матчах (4 – в чемпіонаті та 4 – в Лізі чемпіонів). За даними Transfermarkt, його вартість становить 6 мільйонів євро.