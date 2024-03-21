Итальянские журналисты попросили Мирчу Луческу высказаться о Даниле Сикане. Форвард "горняков" продемонстрировал высокую результативность на уровне Лиги чемпионов.

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Луческу: Сикану нужно постоянно играть

78-летний тренер назвал сильные качества Сикана, сравнив его с таранным форвардом сборной Боснии и Герцеговины Эдином Джеко. По мнению Мистера, Данило может стать игроком Ювентуса, но при одном условии.

"Сикан – футболист с бесспорным потенциалом, и он уже прокладывает себе дорогу как в Шахтере, так и в сборной Украины. Мое мнение: он является классическим центральным нападающим. Сикан ориентирован на завершение, но в то же время он движется и умеет найти взаимопонимание с партнерами.

Я вижу его на позиции центрального форварда в схеме 4-3-3. Ему нужно постоянно играть, чтобы быть готовым к такому топ-клубу как Ювентус. Кого он мне напоминает? Эдина Джеко", – рассказал Луческу.

Отметим, что Даниил Сикан не попал в заявку сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины. На этом поединке скауты Ювентуса надеялись просмотреть возможности Сикана.

Справка. В текущем сезоне Даниил Сикан забил за Шахтер 8 голов в 29 матчах (4 – в чемпионате и 4 – в Лиге чемпионов). По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 6 миллионов евро.