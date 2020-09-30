Уперше з сезону 2016/2017 на груповому етапі Ліги чемпіонів зіграють два українські клуби. "Шахтар" представлятиме Україну як чемпіон, а "Динамо" – віцечемпіон. З ким можуть зіграти українців на груповому етапі – читайте у матеріалі Спорт 24.

Станом на 30 вересня визначено 29 з 32 учасників групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Ще три учасники стануть відомі після матчів плей-офф кваліфікації, які відбудуться 30 вересня. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Ліга чемпіонів 2020/2021: хто вийшов у груповий етап

Кожна група Ліги чемпіонів складатиметься з 4 клубів. Під час жеребкування клуби будуть поділені на чотири кошики. "Шахтар" потрапив до другого кошика, а "Динамо" – третього.

Відповідно "Шахтарю" не можуть дістатися клуби з другого кошика, а "Динамо" – з третього.

Обидва українські клуби отримають суперників з першого та четвертого кошика. Ще одним суперником "Шахтаря" стане команда з третього, а "Динамо" – з другого.

Важливо. Українські клуби не можуть зустрітися з російськими командами або між собою. Також "Шахтар" і "Динамо" не можуть грати в один день. Окрім того, українські клуби гратимуть домашні матч на НСК "Олімпійський" у Києві.

Кошик 1: "Баварія" (Німеччина), "Севілья" (Іспанія), "Ліверпуль" (Англія), "Реал" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), ПСЖ (Франція), "Порту" (Португалія), "Зеніт" (Росія)

Кошик 2: "Барселона" (Іспанія), "Атлетіко" (Іспанія), "Манчестер Сіті" (Англія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Шахтар" (Україна), "Боруссія" Д (Німеччина), "Челсі" (Англія), "Аякс" (Нідерланди).

Кошик 3: "Динамо" (Україна), РБ "Лейпциг" (Німеччина), "Інтер" (Італія), "Олімпіакос" (Греція), "Лаціо" (Італія), "Аталанта" (Італія)

Кошик 4: "Локомотив" (Росія), "Марсель" (Франція), "Брюгге" (Бельгія), "Боруссія" М (Німеччина), "Башакшехир" (Туреччина), "Ренн" (Франція), "Ференцварош" (Угорщина).

За три путівки до Ліги чемпіонів ще поборються шість клубів.

"Зальцбург" (Австрія) – "Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль)

ПАОК (Греція) – "Краснодар" (Росія)

"Мідтьюлланн" (Данія) – "Славія"(Чехія)

Як "Шахтар" і "Динамо" потрапили в Лігу чемпіонів

"Шахтар" став учасником групового етапу Ліги чемпіонів завдяки тому, що виграв чемпіонат України.

Натомість "Динамо" довелося проходити кваліфікацію. У 3-у раунді кваліфікації кияни перемогли нідерландський "АЗ Алкмаар".

У плей-офф "Динамо" за сумою двох матчів пройшло бельгійський "Гент".

Жеребкування групового етапу відбудеться 1-го жовтня о 19:00 за київським часом.