Команда перебуває у хорошій формі, – Луческу оцінив готовність Динамо до матчу з Фенербахче

У середу, 20 липня, київське Динамо зіграє домашній матч проти Фенербахче у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Гра відбудеться у польському Лодзі.

Луческу: Це досить складно

Головний тренер киян Мірча Луческу поділився очікуваннями від старту команди у кваліфікації нового сезону Ліги чемпіонів-2022/2023. Він розповів про умови підготовки своїх підопічних.

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"Це досить складно. Ми не мали постійного місця базування, навпаки – ми подорожували Європою в рамках благодійного туру. Він був дуже важливим, оскільки ми таким чином могли згуртувати біженців із України, щоб вони могли відчути себе на трибунах стадіонів частиною родини.

Можу лише подякувати своїм підопічним, які грали заради України. Також намагалися у цих поєдинках давати рівноцінну ігрову практику футболістам, щоб вони підійшли до ігор із Фенербахче у хороших кондиціях. Це було непросто, оскільки багато наших хлопців виступали за національні збірні до 15 червня", – сказав Луческу.

Та все ж таки наставник "біло-синіх" вважає, що його підопічні перебувають у непоганій формі.

Їм потрібен був відпочинок, після чого вони приєдналися до нас на тренувальному зборі. Три матчі нам знадобилося, щоб привести хлопців до спільного знаменника, і два залишилося для цілеспрямованої підготовки. Вважаю, що на цей час команда перебуває у хорошій формі,

– додав тренер.

Динамо оголосило заявку на матч проти Фенербахче.

Якщо їм вдасться перемогти за сумою двох матчів стамбульську команду, у третьому раунді вони зустрінуться з австрійським Штурмом.

Якщо Динамо програє Фенербахче, то продовжить єврокубковий сезон у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

У рамках підготовки до старту у єврокубках Динамо провело вісім товариських поєдинків, де кияни відсвяткували 3 перемоги, розписали одну мирову та зазнали трьох поразок.

Перший поєдинок Динамо – Фенербахче відбудеться 20 липня о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 27 липня.