Матч Динамо – Фенербахче розпочнеться о 21:00 в середу, 20 липня. Для Динамо це буде домашній матч. Але через війну проводити міжнародні футбольні матчі немає змоги. Відтак у київському клубі домашнім полем обрали стадіон імені Владислава Круля у польському місті Лодзь.

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Але українські вболівальники матимуть змогу переглянути цей матч і в Україні. Зазвичай на цій стадії змагань клуби самі обирали, хто буде транслятором матчу. Цього разу матч транслюватиме Setanta Sports. Вони вперше транслюватимуть єврокубкові матчі української команди в Україні.

Де можна дивитися Setanta Sports

Матч Динамо – Фенербахче можна буде дивитися лише на setantasports.com. Там вирішили надати можливість українцям переглянути цей матч безкоштовно після реєстрації на сайті.

Водночас Setanta Sports в Україні доступна і на інших популярних онлайн-сервісах, серед яких Oll.tv та Megogo. Однак щодо останніх, то матч на них не буде доступний, навіть якщо Setanta Sports та Setanta Sports+ входять у ваш пакет підписки.

Сайт 24 каналу проведе текстову трансляцію матчу Динамо – Фенербахче