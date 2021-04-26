Підготовка до Накатані: Ломаченко здійснив потужну пробіжку між двома містами – відео

Василь Ломаченко розпочав підготовку до бою проти японця Масайоші Накатані. Український боксер влаштував пробіжку на 20 кілометрів.

Яскрава підготовка Ломаченка

Василь Ломаченко організував пробіжку з Аккермана до Затоки. Боксер опублікував відео забігу під пісню "Final Countdown" у соцмережах.

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Спортсмен коротко підписав ролик: "Аккерман – Затока". Як бачимо, українець вирішив набрати потужну фізичну форму. У коментарях прихильники Ломаченка почали жартувати: "Випадок, коли немає грошей на транспорт".

Наступний бій Ломаченка

Інформація про поєдинок між боксерами з'явилися ще взимку. Ломаченко навіть присвятив японцю у своєму інстаграмі допис.

Масайоші прийшов у коментарі на сторінку українця із запитанням: "Це наступний бій?" Втім, все залишилось лише на словах.

Василь продовжив пошук наступного суперника, але не зміг домовитися з Девіном Хейні. Тому повернувся до варіанту бою з японцем.

З'явилась інформація, що Ломаченко вийде на ринг проти Накатані 26 червня 2021 року на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, штат Невада. (США). Основним транслятором поєдинку буде американська телевізійна платформа ESPN.

– це колишня назва українського міста Білгород-Дністровський. Вона Аккерман існувала до 1944 року.