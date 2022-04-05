Стівенсон: Те, що він робить, безумовно гідне поваги

Американський боксер розповів, що після бою проти Оскара Вальдеса підійметься у вагу Ломаченка. Шакур Стівенсон впевнений, що у нього є усі шанси вийти на ринг проти Василя.

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24-річний боксер заговорив про патріотичний вчинок Ломаченка. Стівенсон назвав українця великою людиною поза боксерським рингом. Шакур приємно вражений рішенням Василя відмовитись від титульного двобою проти Джорджа Камбососа заради захисту рідної країни.

Якщо чесно, і я вже говорив про це, мені та Ломаченку судилося зустрітися. У нас обох контракт з Top Rank, і це великий бій. У нас практично однакова вага. Ми маємо зустрітися у майбутньому, і я вірю, що це обов'язково станеться. Ломаченко залишився в Україні – він велика людина поза боксом. Те, що він робить, безумовно гідне поваги,

– сказав американський боксер.

Деталі. Бій Стівенсона проти Вальдеса відбудеться 30 квітня 2022 року. Поєдинок прийме Лас-Вегас.

На таке рішення українця також відреагувала команда Камбососа та сам абсолютний чемпіон світу у легкій вазі. Вони лише похвалили Ломаченка. Австралієць впевнений, що наразі у Василя значно важливіший бій, ніж їх спільний поєдинок за пояси.

А от Усик виїхав із України заради реваншу проти Ентоні Джошуа. Олександр впевнений, що принесе більше користі країні, ніж поза ним.