Інтерв'ю Василя Ломаченка після поразки Теофімо Лопесу спричинили бурю критики на адресу українця. Ломаченко вважає, що не програв Лопесу і нарахував нічию по очках.

Представник комп'ютеризованої системи оцінки ударів CompuBox Ден Каноббіо у твіттері відповів на невдоволення Ломаченка. Українець вважає, що підрахунок точних попадань в його бою проти Лопеса був помилковим.

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Яка статистика ударів

Василь Ломаченко влучив у Лопеса 141 ударом (44% влучності). Водночас Лопес бив набагато більше. Американець має 183 попадання (28%).



Статистика ударів Ломаченко – Лопес / Фото CompuBox

Критика Ломаченка

Ден Каноббіо не втримав емоції та написав 5 пунктів у відповідь Ломаченку.

Твій батько під час перерахунку не був неупередженим. Судді не можуть бачити статистику. Ти програв. Ти перейшов межу, за якою ставиш себе в дурне становище. Повертайся в перший легку вагу.

Він також заявив, що це його "останнє висловлювання щодо Ломаченко". Він також звернув увагу, що Ломаченко не обговорював статистику CompuBox, коли був першим номером рейтингу.

"У нього найвищий рейтинг з часів Флойда Мейвезера. Кумедно, як це працює", – написав Каноббіо у твіттері.

До уваги. У ніч з 17 на 18 жовтня 2020 Лопес переміг Ломаченко одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.