Ломаченко спробує перекреслити чемпіонську мрію Коммі

Вже 11 грудня Василь Ломаченко зійдеться на ринзі з Річардом Коммі. Ганський боксер поділився очікуваннями перед поєдинком та похвалив українця.

Коммі: Для мене буде честю розділити з ним ринг

Ганський боксер пригадав любительську кар'єру Василя Ломаченка та назвав її неймовірною. Також боксер розкидався компліментами у сторону українця, якому вдалось перенести свої навички у професіонали.

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Річард Коммі додав, що Ломаченко добився усього та є прикладом гордості боксу.

Якщо ти хочеш бути найкращим, то повинен зустрічатись лише з найкращими, і Ломаченко – однозначно один із них. Для мене буде честю розділити з ним ринг, але як тільки прозвучить стартовий гонг, він буде стояти на шляху моїй мрії стати чемпіоном світу,

– розповів майбутній суперник українця.

Він порівняв бій проти Ломаченка з чемпіонським поєдинком, у якому не буде титулів. Їх шоу очолить вечір боксу у Нью-Йорку на арені Медісон-сквер-гарден.

Наставник Коммі багато працювали з підопічним та готували його до поєдинку з українським боксером. Річард впевнений, що віра тренерів, концентрація та підказки команди допоможуть йому здолати Василя.

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