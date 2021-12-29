Ломаченко шокований: промоутер назвав єдиного суперника для Камбососа

Британський промоутер Едді Хірн розповів, хто може стати наступним суперником нового абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Опонентом Джорджа Камбососа повинен стати Девін Хейні.

Хірн: Існує лише один бій – проти Камбососа

Едді Хірн не вважає Джорджа Камбососа справжнім абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Промоутер аргументував свою думку.

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Все через те, що австралієць володіє титулом WBC Franchise. У той момент, як звичайний пояс на плечах Девін Хейні. Тому лише після бою та перемоги над Хейні боксер із Австралії повністю вважатиметься абсолютним чемпіоном у цьому дивізіоні.

Британський промоутер запевнив, що для цих двох боксерів існує лише один бій – Камбосос проти Хейні.

Для Хейні зараз існує лише один бій – проти Камбососа. Так само і для Камбососа є лише поєдинок проти Хейні. І тому є лише один аргумент, але він є абсолютним. Хто зараз є абсолютом? Відповім голосом Санта Клауса: "Хо-хо-хо, Камбосос не може бути абсолютом, тому що Хейні – чемпіон WBC",

– заявив Хірн.

Американський боксер готовий боксувати на очах рідних уболівальників Камбососа. Заговорив промоутер про дату потенційного поєдинку – квітень або травень 2022 року.

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