Ломаченко робить честь своїй країні та боксу, – промоутер українця про бій з Ортісом

Василь Ломаченко 12 серпня офіційно отримав нового суперника. Він вийде на ринг наприкінці жовтня.

Арум: Коли він був потрібен своїй країні, Василь не вагався

Суперником українця став американець Джемейн Ортіс. Цей поєдинок відбудеться 29 жовтня, у Нью-Йорку

До теми Офіційно підтверджено наступний поєдинок Ломаченка: коли боксер вийде на ринг

Промоутер Боб Арум прокоментував призначення бою Василя Ломаченка та американського легковаговика Джемейна Ортіса.

"Василь Ломаченко робить честь своїй країні та боксу. Коли він був потрібен своїй країні, Василь не вагався. Ми дуже раді, що він у безпеці й знову боротиметься у Hulu Theater на "Медісон-сквер-гарден". У своєму домі далеко від дому.

Джемейн Ортіс – молодий, голодний, непереможений боєць. Він розуміє, що перемога над такою живою легендою, як Лома, змінить його життя", – сказав досвідчений промоутер.

Що не так з Ломаченком

Після початку повномасштабного вторгнення росії Ломаченко вступив до територіальної оборони Білгород-Дністровського та відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом-молодшим.

Відомі спортивні діячі неодноразово повідомляли, що Василь перебуває в лавах ЗСУ. Проте боксер жодним чином не коментував російську агресію.

Ломаченко вперше висловився про російську агресію лише на 6-й місяці війни. До цього він зберігав своє мовчання та публікував у мережі неоднозначні дописи. У своєму зверненні він не засудив дії російської армії.

Також він попав під шквал критики через інтерв'ю зі скандальним митрополитом Запорізьким та Мелітопольським Лукою, яке той дав 30 березня російській службі ВВС.