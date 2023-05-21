"Пограбування серед білого дня": команда Ломаченка подаватиме апеляцію на результат бою з Хейні

Девін Хейні завдяки суддям захистив свої чемпіонські пояси у бою проти Василя Ломаченка. Звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі знову не дісталось українському боксеру.

Усі судді одноголосно віддали перемогу Хейні за підсумками 12-раундового поєдинку – 116:112 та двічі по 115:113. Ломаченко зустрів такі результати з іронічною посмішкою на обличчя, а глядачі засвистали перемогу Девіна.

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Клімас: Ми будемо йти до кінця та подавати апеляцію

На пресконференції, яка відбулась після поєдинку, Василь прийшов у компанії свого менеджера Егіса Клімаса, який сповістив цікаві речі.

Поразку Ломаченка він назвав "пограбуванням серед білого дня". Тому українська команда буде оскаржувати рішення суддів, яке було на користь американського бійця.

Це найбільше пограбування серед білого дня. Для іншої команди Різдво настало влітку. Ми це просто так не залишимо. Я гарантую, що ми подаватимемо протест. Правосуддя має бути. Підрахунок очок був просто шаленим. Судді не розуміли, як важко працюють бійці, щоб опинитися тут. І бути пограбованим таким чином? Це неприйнятно. Ми це просто так не залишимо. Ми будемо йти до кінця та подавати апеляцію. Можливо, ми не виграємо, але ми маємо показати, що правосуддя повинне бути,

– заявив менеджер українського боксера.

Сам Хейні виглядав дуже розгубленим, як перед, під час, так і після поєдинку. Девін розумів, що ледь не втратив звання абсолютного чемпіона світу, якби не судді. Ніхто з глядачів навіть не хотів подавати руку Девіну, коли той прямував у роздягальню.

Сам Ломаченко на пресконференції теж заявив, що почував себе переможцем та відбере чемпіонські пояси. Але судді не були однодумцями Василя.

Цікаво дізнатись! Суддівські записки бою Ломаченко – Хейні можна переглянути у матеріалі.