Вже 20 травня Василь Ломаченко отримає ще один шанс стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Суперником українського боксера буде чинний абсолютний чемпіон із США Девін Хейні.

Боксери вийдуть на ринг арени "MGM Grand" у Лас-Вегасі. Раніше Василь Ломаченко заявляв, що це буде останній його шанс стати абсолютним чемпіоном світу.

Читайте також "Моя хата скраю – я нічого не знаю": Хейні звинуватив Ломаченка через затишшя перед боєм

Ломаченко: Я просто намагався захищати свою сім'ю, свій дім і нашу країну

У документальному фільмі "Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko" Василь пригадав, як відмовився від бою проти тодішнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа заради захисту рідної країни.

У той момент Ломаченко на початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського замість того, аби виїхати із України та спробувати здобути найвищий титул для боксера у своїй вазі.

На щастя, боксер, який зашкварюється своїми проросійськими поглядами на релігію, назвав війну війною.

Ти нічого не можеш робити, коли війна приходить у твою країну і твій дім. Я думаю, що це неправильно. Я просто намагався захищати свою сім'ю, свій дім і нашу країну. Це просте рішення для людей, які люблять свою країну, свій дім, свою сім'ю і свій народ. Ти не думаєш про чотири пояси і звання абсолютного чемпіона світу. Ні, ти ніколи не думаєш про це. Зараз я почав думати про мою сім'ю і дітей. Як усе складеться, де і ким вони будуть, коли виростуть? Тепер це одна з моїх цілей,

– сказав Ломаченко.

Попереду у Василя найважливіший поєдинок у його житті. Прихильники боксу не роблять сміливих прогнозів на користь українця, а більша частина народу України уболіватиме за Хейні у бою проти їх земляка. Усі ми розуміємо, чому так буде.

Промоутер Олександр Красюк поділився очікуваннями перед двобоєм Ломаченко – Хейні. Представник Олександра Усика теж вагається, чи зможе Василь перемогти чинного абсолютного чемпіона із США.

Зверніть увагу! Медіасервіс MEGOGO не буде транслювати поєдинок Ломаченко – Хейні. Це їх принципова позиція.