Ломаченко опублікував другу частину скандального інтерв’ю митрополита упц мп

Василь Ломаченко опублікував у своєму інстаграмі другу частину інтерв'ю зі скандальним митрополитом Запорізьким та Мелітопольським Лукою (в миру Андрій Коваленко). Вболівальники вже встигли залишити йому купу гнівних коментарів.

Черговий скандал за участі Ломаченка

Першу частину відео опубліковано інтерв'ю священника, яке той дав 30 березня російській службі ВВС, Ломаченко опублікував 11 серпня.

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Відразу після цього допису його розкритикували, як підписники, так і відомі діячі та спортсмени. Бо заяви священнослужителя є дещо суперечливими. До прикладу, на його думку, причиною війни став гріх – гріх гордині, гріх влади, і що людство розслабилося і забуло про Бога. Раніше Лука згадував, що останньою краплею, яка спровокувала напад, став парад ЛГБТ у Києві.

15 серпня Василь опублікував другу частину інтерв'ю.

Частина 2-га. Якщо Бог з нами, то яка різниця, хто проти нас?

– написав Ломаченко.

Відео чергового зашквару боксера

У другій частині Лука заявив, що мовне питання в Україні не на часі. Також він сказав, що українці та росіяни колись були одним народом, проте нині вони зовсім інші.

Реакція до нового допису Ломаченка

Підписники Василя в інстаграмі залишили чимало коментарів до допису боксера. Їх обурює те, що Василь продовжує пропагувати російську церкву навіть після шаленої хвилі критики. Ось, що написали у коментарях до публікації боксера:

Вася вирішив походу аудиторію свою затролити... Ніяких висновків після першого відео.

А "с нами" це з ким? Не зрозуміло хто твої.

Вася пробив дно….часть 2

Видалив би сторінку, як таке постити

Я в шоці. Ніколи не міг подумати, що так можна промити мізки.

Вата шоу продовження. Разніца Вася є, тому що є люди які служать богу а є нелюди які служать Путіну, прикриваючись богом.

Дуже і дуже прикро! Нащо було так свою долю зливати в яму, Вася!? І дійсно, з ким по твоєму бог у цій війні!?

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко перебуває в лавах ЗСУ. Однак боксер не висловлювався публічно про російсько-українську війну.