Бій чемпіона світу за версіями WBC, WBA і WBO Василя Ломаченка з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом опинився під загрозою зриву через фінансові проблеми. Боксери повинні зустрітися 3-го жовтня, але досі не уклали контракт на бій.

Девід Маквотер, менеджер Теофімо Лопеса, розкрив деталі проблеми організації бою з Василем Ломаченком. Про це інформує Boxing Scene.

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Він заявив, що промоутерська компанія Top Rank, яка організовує бій, не повідомляла фінансові питання команді Лопеса до пандемії.

Мені буде складно описати переговори. Я не чув нічого від Top Rank понад тиждень. Вони говорять з пресою замість мене. Top Rank знає, де я. Вони можуть дзвонити мені 24 години на добу. З їхнього боку було дуже мало зусиль, щоб зробити цей бій,

– сказав Маквотер.

За його словами, загальний гонорар поєдинку складає 4,7 мільйона доларів. Лопес хоче заробити більше, аніж йому пропонують.

"Ми сподіваємося, що ESPN або хтось ще приїде в білому капелюсі і дозволить цьому бою трапитися. Загальний банк повинен бути близько 4,7 мільйона доларів, і нам знадобиться більше, ніж вони нам пропонують. Ми відкриті і чесні, і продовжимо такими залишатися", – сказав менеджер Теофімо.

Він вважає, що Ломаченко заслуговує на більший гонорар, аніж Лопес. Однак у команді Теофімо вважають, що заробіток українця не повинен бути втричі більшим.

Ми сподіваємося, що у нас буде стимул, щоб закінчити переговори. Для Ломаченка все дуже райдужно. Вони запропонували йому суму грошей і він погодився через п'ять хвилин. На жаль, нам грошей не залишилося,

– зазначив Маквотер.

Ломаченко – Лопес: головне про бій

Бій боксерів за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі запланований на 3 жовтня. Нещодавно Ломаченко в інтерв'ю підтвердив, що готується на цю дату.

Та бій опинився під загрозою зриву. Лопеса не влаштував гонорар. Українець погодився битися за 3,25 мільйона доларів, американцю запропонували 1,2 мільйона доларів.

Команда Лопеса навіть погрожувала знайти іншого суперника. Зрештою, Теофімо заявив, що перемовини щодо поєдинку ще тривають.