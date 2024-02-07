Менеджер Егіс Клімас розповів, що неодноразово пропонував Василю Ломаченку змінити вагову категорію. Адже усім відомо, що у легкій вазі дуже велика конкуренція, щоб зібрати усі пояси дивізіону.

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Ломаченка вирішив не змінювати вагову категорію

Проте колишній чемпіон світу категорично відмовився від такої спокусливої пропозиції. Тож до завершення кар'єри Ломаченко підкорюватиме легку категорію.

"Він змушує себе утримувати вагу для виступів у легкій ваговій категорії. Про яку першу напівсередню вагу ми можемо говорити? І Ломаченко ніколи не спуститься у другу напівлегку вагу, тому що він уже підняв свій ліміт. Він сказав: "Гаразд, якщо я не можу отримати бої в другій напівлегкій вазі, я піднімуся в легку". Так що зараз він залишається в легкому дивізіоні.

Я особисто його запитав: "Чому б нам не повернутися в другу напівлегку вагу. Ми порвемо цей дивізіон. Ти за секунду станеш там чемпіоном". Він відповів: "Ні, я вже змусив себе стати легковаговиком. Як я можу спуститися в другу напівлегку вагу? Я повинен показати себе тут", – розповів Клімас.

Ломаченко в гонитві за абсолютом