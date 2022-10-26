Боксери вийдуть на ринг у Нью-Йорку на "Медісон сквер гарден". На думку Василя Ломаченка, цей поєдинок допоможе українцям, хоча на трішки відволіктись від війни та пригадати часи безпечного та мирного життя.

Цікаво прочитати "У рингу подивимося, ким Ломаченко є насправді": Хейні зробив зухвалу заяву

Ломаченко: Я буду щасливий, якщо мій бій дозволить людям відволіктися

Ці моменти в житті, які зараз відбуваються. Війна та наші бої під час війни. Якщо вони дозволять людям відволіктися на годину чи дві від поганих новин та повідомлень, які їм надходять, то я думаю це важливо. Я буду щасливий, якщо мій бій дозволить людям відволіктися, спостерігаючи за спортивною подією замість новин,

– сказав Ломаченко.

Нагадаємо, що Ломаченко повернувся в Україну після 24 лютого та став на захист рідної країни. Василь відмовився від титульного бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі проти Джорджа Камбососа, який тоді ще тримав це звання. Тепер ним володіє Девін Хейні, з яким українець може побитись вже наступного 2023 року.

Поєдинок проти Джемейна Ортіса буде для Ломаченко розігрівом перед титульною зустріччю. Адже з моменту останнього бою Василя минув майже рік. У ніч з 11-го на 12-те грудня 2021 року український боксер переміг ганця Річарда Коммі.