29 жовтня український боксер Василь Ломаченко вийде на ринг проти американця Джемейна Ортіса. У разі перемоги наш боксер отримає шанс поборотися за всі чемпіонські пояси легкого дивізіону, якими володіє Девін Хейні.

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Сам абсолютний чемпіон не проти зустрічі з Ломаченком. Фактично Хейні підтвердив, що наступним його суперником має бути Василь. Проте 23-річний американець не вважає титулованого українського боксера лідером лайтвейту.

"На сьогодні найреалістичнішим моїм наступним суперником є Ломаченко. Тим більше, що організувати цей бій дуже легко. Але поживемо – побачимо. Поки що просто підтверджую, що саме Ломаченко – найімовірніший суперник.

Бій проти одного з найкращих в історії? Слухайте, це ви його вважаєте таким, а не я. Ось коли ми зустрінемося з ним у рингу, тоді й подивимося, чи він є тим, за кого себе видає,

- сказав Хейні.

Раніше інсайдер повідомив, що бій між Ломаченком і Хейні відбудеться навесні 2023 року. Але для початку українському ветерану потрібно розібратися з Ортісом.