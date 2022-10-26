Боксеры выйдут на ринг в Нью-Йорке на "Мэдисон сквер гарден". По мнению Василия Ломаченко, этот поединок поможет украинцам, хотя немного отвлечься от войны и вспомнить времена безопасной и мирной жизни.

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Ломаченко: Я буду счастлив, если мое сражение позволит людям отвлечься

Эти моменты в жизни, которые сейчас происходят. Война и бои во время войны. Если они позволят людям отвлечься на час или два от плохих новостей и поступающих им сообщений, то я думаю это важно. Я буду счастлив, если мое сражение позволит людям отвлечься, наблюдая за спортивным событием вместо новостей,

– сказал Ломаченко.

Напомним, что Ломаченко вернулся в Украину после 24 февраля и встал на защиту родной страны. Василий отказался от титульного боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против Джорджа Камбососа, тогда еще державшего это звание. Теперь им владеет Девин Хейни, с которым украинец может подраться уже в следующем 2023 году.

Поединок против Джемейна Ортиса будет для Ломаченко разогревом перед титульной встречей. Ведь с момента последнего боя Василия прошел почти год. В ночь с 11 на 12 декабря 2021 года украинский боксер победил ганца Ричарда Комми.