Бій Ломаченко – Ортіс буде головним на вечорі боксу в "Медісон сквер гарден" в Нью-Йорку 29 жовтня. Тож на ринг боксери вийдуть тоді, коли в Україні вже буде ранок 30 жовтня – близько 5:00.

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Любителі боксу бій Ломаченко – Ортіс зможуть переглянути лише онлайн. Він не буде доступний на загальнонаціональних телеканалах в Україні. Жоден з них не придбав права на показ бою Ломаченко – Ортіс.

Де дивитися бокс Ломаченко – Ортіс

Єдиним офіційним транслятором поєдинку Ломаченко – Ортіс в Україні є платформа Megogo. Саме вона купила права на показ бою.

Початок трансляції вечора боксу там запланований на 03:00. Сам бій Ломаченко – Ортіс розпочнеться не швидше, аніж о 05:00.

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Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію бою Ломаченко – Ортіс.

Чому телеканали не купили трансляцію бою Ломаченко – Ортіс

Жоден український телеканал не купив права на показ бою Ломаченко – Ортіс. Серед причин можуть бути як фінансова сторона (організатори виставили занадто велику ціну за ці права), так і відсутність можливості трансляції. Адже телеканали транслюють загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини".

Для прикладу, бій Усик – Джошуа був доступний в ефірі "Суспільного" під час телемарафону, адже Олександр Усик сам викупив права на показ цього бою в Україні та віддав його мовнику. Окрім того, цей бій викликав значно більший інтерес в українських вболівальників, адже на кону були чемпіонські пояси. А сам Усик під час бою збирав гроші для допомоги українській армії.

Бій Ломаченко – Ортіс не буде за чемпіонські пояси. Тож і інтерес до цього бою не такий великий.