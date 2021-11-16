Ломаченко очолює рейтинг найкращих у боксерів за точністю силових ударів
16 листопада 2021 , 14:19Читать новость на русском
Джерело:твітер Дена Каноббіо
Представник комп'ютеризованої системи оцінки ударів у боксі Compubox Ден Каноббіо опублікував список діючих боксерів світу по відсотку точних силових ударів. Український боксер Василь Ломаченко очолив рейтинг.
Ломаченко знову найкращий
Український боксер обійшов Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда та інших іменитих боксерів.
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Показник Ломаченка – 47,7% точних ударів. На другому місці розташувався чемпіон світу у середньому дивізіоні Теренса Кроуфорда – 47,5%. Топ-3 замикає абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі та лідер pound-for-pound Сауль Альварес, мексиканець доносить 47% силових ударів.
Ломаченко – Коммі: що відомо про поєдинок
- У наступному поєдинку Ломаченко зустрінеться з представником Гани Річардом Коммі. Бій відбудеться 11 грудня 2021 року на арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку.
- У 2020 році український боксер втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів. Влітку Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані, нокатувавши його у 9-му раунді.
- Ганський боксер також бився з Теофімо Лопесом. У грудні 2019 року він програв йому нокаутом і втратив титул IBF. У своєму останньому поєдинку, у лютому 2021 року, ганець достроково переміг домініканця Джексона Марінеса.
- Коммі провів у профі-рингу 33 поєдинки, у яких здобув 30 перемог (27 – нокаутом) і тричі програв.