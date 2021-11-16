Ломаченко очолює рейтинг найкращих у боксерів за точністю силових ударів

Представник комп'ютеризованої системи оцінки ударів у боксі Compubox Ден Каноббіо опублікував список діючих боксерів світу по відсотку точних силових ударів. Український боксер Василь Ломаченко очолив рейтинг.

Ломаченко знову найкращий

Український боксер обійшов Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда та інших іменитих боксерів.

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Показник Ломаченка – 47,7% точних ударів. На другому місці розташувався чемпіон світу у середньому дивізіоні Теренса Кроуфорда – 47,5%. Топ-3 замикає абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі та лідер pound-for-pound Сауль Альварес, мексиканець доносить 47% силових ударів.

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