Ломаченко снова самый лучший

Украинский боксер обошел Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда и других именитых боксеров.

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Показатель Ломаченко – 47,7% чётких ударов. На втором месте расположился чемпион мира в среднем дивизионе Теренс Кроуфорд – 47,5%. Топ-3 замыкает абсолютный чемпион мира во втором среднем весе и лидер pound-for-pound Сауль Альварес, мексиканец доносит 47% силовых ударов.

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