Ломаченко знову найкращий

Український боксер обійшов Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда та інших іменитих боксерів.

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Показник Ломаченка – 47,7% точних ударів. На другому місці розташувався чемпіон світу у середньому дивізіоні Теренса Кроуфорда – 47,5%. Топ-3 замикає абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі та лідер pound-for-pound Сауль Альварес, мексиканець доносить 47% силових ударів.

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