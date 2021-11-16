Ломаченко знову найкращий
Український боксер обійшов Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда та інших іменитих боксерів.
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Показник Ломаченка – 47,7% точних ударів. На другому місці розташувався чемпіон світу у середньому дивізіоні Теренса Кроуфорда – 47,5%. Топ-3 замикає абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі та лідер pound-for-pound Сауль Альварес, мексиканець доносить 47% силових ударів.
Ломаченко – Коммі: що відомо про поєдинок
- У наступному поєдинку Ломаченко зустрінеться з представником Гани Річардом Коммі. Бій відбудеться 11 грудня 2021 року на арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку.
- У 2020 році український боксер втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів. Влітку Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані, нокатувавши його у 9-му раунді.
- Ганський боксер також бився з Теофімо Лопесом. У грудні 2019 року він програв йому нокаутом і втратив титул IBF. У своєму останньому поєдинку, у лютому 2021 року, ганець достроково переміг домініканця Джексона Марінеса.
- Коммі провів у профі-рингу 33 поєдинки, у яких здобув 30 перемог (27 – нокаутом) і тричі програв.