Ломаченко несподівано увійшов у топ-3 найкращих боксерів на думку Лопеса

25 листопада 2021 , 12:25
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Джерело:

твітер Майкла Бенсона

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес склав свій рейтинг найкращих боксерів у цьому дивізіоні. У топ-5 не обійшлось без українця.

Знайшлось місце українцю

Теофімо Лопес несподівано включив у рейтинг українського боксера Василя Ломаченка. Список найкращих опублікував американський журналіст Майкл Бенсон на своїй сторінці у твітері.

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На перше місце американський боєць поставив себе. Прогнозований вибір боксера. А от другу позицію у своєму рейтингу Теофімо віддав Ломаченку, якого у 2020 році завдяки перемозі відібрав чемпіонські титули.

На думку Лопеса, трійку найкращих замкнув Річард Коммі – наступний суперник українця.

Топ-5 найкращих боксерів на думку Лопеса

  1. Теофімо Лопес
  2. Василь Ломаченко
  3. Річард Коммі
  4. Джервонта Девіс
  5. Девін Хейні

Ломаченко не вмовив Лопеса на реванш

  • У жовтні 2020 року Ломаченко зазнав болючої поразки від Лопеса. Американець відібрав в українця чемпіонські титули та звання називатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
  • Після поєдинку стало відомо, що Василь виходив на ринг із травмою плеча. Але Лопес назвав цю заяву українця лише виправданням.
  • Американець категорично відмовився давати реванш боксеру з України. Він не бачить сенсу другого бою з Ломаченком, якщо кар'єра українця пішла на спад.
  • Вже після фіаско з Лопесом українець успішно повернувся на ринг, нокаутувавши японця Масайоші Накатані.
  • Бійці отримали своїх наступних суперників. Лопес спробує захистити титули у бою з Джорджом Камбососом. А Ломаченко зійдеться на ринзі з Річардом Коммі з Гани.
Автор: Софія Кулай