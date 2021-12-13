Ломаченко не любить Україну, – Стаховський про інцидент з прапором
Джерело:інстаграм summer_sports_ukraine
Василь Ломаченко після перемоги проти Річарда Коммі вийшов на оголошення суддівських записок з прапором свого рідного міста – Білгород-Дністровського, що на Одещині. Боксер опинився під критикою через те, що був у ринзі без прапора України.
"Ломаченко ображається що українці не розділяють його любов до "запорєбріковців"
Окрім критики від українських фанатів боксу, Ломаченко "дісталося" від Володимира Кличка. Легендарний боксер зробив емоційну заяву щодо вчинку Василя.
До теми Володимир Кличко емоційно розкритикував Ломаченка за прапор України
Тепер же вчинок Ломаченка прокоментував український тенісист Сергій Стаховський. Він залишив коментар на інстаграм-сторінці summer_sports_ukraine.
Ви пояснюєте чому особливий прапор? Він особливий тільки тому що він підтвердив що Ломаченко не любить Україну. Й ображається що українці не розділяють його любов до "запорєбріковців". А Україна була й буде... Навіть коли нас тут не буде,
– написав Стаховський.
Коментар Сергія Стаховського / Скриншот
Ломаченко підійняв прапор Білгород-Дністровського
- У ніч з 11 на 12 грудня Василь Ломаченко впевнено переміг Річарда Коммі. Під час оголошення суддівських записок українець вийшов у ринг з червоно-жовтим прапором.
- Слід звернути увагу, що Василь не вперше використовує прапор Білгород-Дністровського. Боксер традиційно підіймає прапор рідного міста під час тренувальних таборів у США.
- Перед поєдинком з Масайоші Накатані влітку 2021-го він також підійняв стяг свого міста, за що ледь не зіткнувся з проблемами у США. Обуреними були американці.