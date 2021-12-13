Ломаченко не любить Україну, – Стаховський про інцидент з прапором

13 грудня 2021 , 14:08
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм summer_sports_ukraine

Василь Ломаченко після перемоги проти Річарда Коммі вийшов на оголошення суддівських записок з прапором свого рідного міста – Білгород-Дністровського, що на Одещині. Боксер опинився під критикою через те, що був у ринзі без прапора України.

"Ломаченко ображається що українці не розділяють його любов до "запорєбріковців"

Окрім критики від українських фанатів боксу, Ломаченко "дісталося" від Володимира Кличка. Легендарний боксер зробив емоційну заяву щодо вчинку Василя.

До теми Володимир Кличко емоційно розкритикував Ломаченка за прапор України

Тепер же вчинок Ломаченка прокоментував український тенісист Сергій Стаховський. Він залишив коментар на інстаграм-сторінці summer_sports_ukraine.

Ви пояснюєте чому особливий прапор? Він особливий тільки тому що він підтвердив що Ломаченко не любить Україну. Й ображається що українці не розділяють його любов до "запорєбріковців". А Україна була й буде... Навіть коли нас тут не буде,
– написав Стаховський.


Коментар Сергія Стаховського / Скриншот

Ломаченко підійняв прапор Білгород-Дністровського

Автор: Михайло Гема