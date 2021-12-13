Ломаченко не любить Україну, – Стаховський про інцидент з прапором

14:08

Василь Ломаченко після перемоги проти Річарда Коммі вийшов на оголошення суддівських записок з прапором свого рідного міста – Білгород-Дністровського, що на Одещині. Боксер опинився під критикою через те, що був у ринзі без прапора України.