"Ломаченко обижается что украинцы не разделяют его любовь к "запоребрековцев"

Кроме критики от украинских фанатов бокса, Ломаченко "досталось" от Владимира Кличко. Легендарный боксер сделал эмоциональное заявление относительно поступка Василия.

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Теперь же поступок Ломаченко прокомментировал украинский теннисист Сергей Стаховский. Он оставил комментарий на инстаграм-странице summer_sports_ukraine.

Вы объясняете почему особый флаг? Он особенный только потому что он подтвердил что Ломаченко не любит Украину. И обижается что украинцы не разделяют его любовь к "запоребрековцам". А Украина была и будет... Даже когда нас здесь не будет,

– написал Стаховский.



Комментарий Сергея Стаховского / Скриншот

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