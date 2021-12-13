"Ломаченко обижается что украинцы не разделяют его любовь к "запоребрековцев"
Кроме критики от украинских фанатов бокса, Ломаченко "досталось" от Владимира Кличко. Легендарный боксер сделал эмоциональное заявление относительно поступка Василия.
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Теперь же поступок Ломаченко прокомментировал украинский теннисист Сергей Стаховский. Он оставил комментарий на инстаграм-странице summer_sports_ukraine.
Вы объясняете почему особый флаг? Он особенный только потому что он подтвердил что Ломаченко не любит Украину. И обижается что украинцы не разделяют его любовь к "запоребрековцам". А Украина была и будет... Даже когда нас здесь не будет,
– написал Стаховский.
Комментарий Сергея Стаховского / Скриншот
Ломаченко поднял флаг Белгород-Днестровского
- В ночь с 11 на 12 декабря Василий Ломаченко уверенно победил Ричарда Комми. Во время объявления судейских записок украинец вышел в ринг с красно-желтым флагом.
- Следует обратить внимание, что Василий не впервые использует флаг Белгород-Днестровского. Боксер традиционно поднимает флаг родного города во время тренировочных лагерей в США.
- Перед поединком с Масайоши Накатани летом 2021-го он также поднял флаг своего города, за что едва не столкнулся с проблемами в США. Возмущенными были американцы.