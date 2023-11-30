Все завдяки Девіну Хейні. Кривдник Василя Ломаченка переходить у напівсередню вагу. Після чого титули перейдуть до нових власників. Поясом WBC володітиме Шакур Стівенсон, а WBA – Джервонта Девіс, який володіє другорядним таким титулом.

Варто дізнатись Підтвердження слів менеджера українця: коли відбудеться бій Ломаченка з Камбососом

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За титул IBF поборються Василь Ломаченко та Джордж Камбосос, бій яких досі офіційно не підтвердили. Розгортаються багато чуток навколо їх зустрічі на ринзі, але наразі все це залишається лише на рівні слів у пресі. Очікується, що поєдинок відбудеться у квітні на території австралійського боксера.

Менеджер українця Егіс Клімас розовідав, що Ломаченко не розглядає підготовчих боїв, а хоче повернутись на ринг одразу з боротьби за титул.

Нагадаємо! Ломаченко та Камбосос повинні були побитись ще у 2022-му, коли Джордж володів статусом абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Однак Василь відмовився від поєдинку через початок повномасштабної війни Росії в Україні, взявши до рук зброю. Натомість українця змінив Девін Хейні, який відібрав звання у Камбососа, а згодом ще й захист пояси у реванші.

Інший український боксер Денис Берінчик теж буде мати вигоду із рішення Хейні підійнятись у дивізіоні. Швидше за все, що Берінчик боротиметься за пояс WBO у бою проти Ісаака Круса.

Відзначимо, що вже 9 грудня 2023-го Хейні поб'ється проти Реджиса Прогрейса у напівсередній вазі. Американець запевняв, що дав легкій вазі усе, що тільки міг. Тому вирішив змінити вагову категорію.